Nowa propozycja dla Kukiza. "To byłaby katastrofa"

Z ustaleń gazety wynika, że Polskie Stronnictwo Ludowe zaproponowało liderowi Kukiz'15, aby objął funkcję szefa klubu parlamentarnego. To już druga oferta ludowców. Wcześnej Paweł Kukiz miał otrzymać propozycję, aby został wicemarszałkiem Sejmu. Politykowi nie przypadła ta propozycja do gustu.

Według "Faktu", Kukiz nie chce być także szefem klubu.

Polityk z którym rozmawiał dziennik nie kryje ulgi. "Paweł to artysta. Nikt z nas nie wyobraża go sobie na stanowisku wicemarszałka, a co dopiero szefa klubu. To byłaby katastrofa" – podkreśla.