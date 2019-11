"Byłaby to sytuacja bez precedensu". "Rz": Tak można odwołać Banasia

"Czy to są 'magiczne sposoby' na odwołanie szefa NIK, o których wspomniał wiceszef PiS Adam Lipiński? Gdyby do tego doszło, byłaby to sytuacja bez precedensu" – pisze wtorkowa "Rzeczpospolita".

Na łamach dzisiejszego wydania dziennika przypomniano, że w myśl ustawy, prezes Najwyższej Izby Kontroli jest właściwie nieusuwalny. Istnieje możliwość odwołania go przez Sejm, jednak tylko wtedy, kiedy szef tej instytucji sam zrzeknie się stanowiska lub uzna, że "stał się trwale niezdolny do jego zajmowania wskutek choroby". Przepisy przewidują, że usunięcie go ze stanowiska może nastąpić jeszcze w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa, złożenia fałszywego oświadczenia lustracyjnego, stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu, oraz orzeczonego przez Trybunał Stanu "zakazu zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych".

Czy w obecnej sytuacji możliwe jest więc odwołanie Mariana Banasia z pełnionej funkcji? Jak wskazują prawnicy, z którymi rozmawiała "Rzeczpospolita", obecnego szefa NIK można odwołać w jeszcze jeden sposób. Ich zdaniem, "pierwszy etap jego wyboru jest wadliwy prawnie z jego winy - wprowadził bowiem wszystkich w błąd".

Jeden z rozmówców gazety wskazuje, że "wystarczy, że Senat lub Sejm podejmą uchwałę odnoszącą się do procedury zgłoszenia kandydata na prezesa NIK, który nie podał ważnych informacji mających znaczenie dla jego wyboru". Prawnik podkreśla, że "już po wyborze Banasia wyszło na jaw, iż kamienicę w Krakowie wynajmował poniżej cen rynkowych, oszczędzając na podatkach". – Te ważne dla wyboru informacje zataił – dodaje.