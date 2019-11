Neonazista wydalony z Polski. Brał udział w zamachach w Göteburgu

Jak poinformował w rozmowie z portalem tvp.info rzecznik ministra koordynatora ds. służb specjalnych, szef MSWiA podzielił obawy ABW co do Antona T. i 31 października 2019 r. postanowił o natychmiastowym wydaleniu go z Polski.

Stanisław Żaryn podaje, że mężczyzna jest działaczem neonazistowskiego Nordyckiego Ruchu Oporu, który stawia sobie za cel stworzenie, w drodze rewolucji, północnoeuropejskiej republiki socjalizmu narodowego. Organizacja ta ma swoje oddziały w Szwecji, Norwegii, Danii i Finlandii.

Według Żaryna, neonazista był w przeszłości skazany przez szwedzki sąd na 1,5 roku pozbawienia wolności za współudział w zamachach z użyciem improwizowanych ładunków wybuchowych między innymi na ośrodek azylowy w Göteborgu.

– Do Polski przyjechał na szkolenie paramilitarne, w trakcie którego zamierzał nauczyć się używania takiej samej broni, jaką w zamachu w Christchurch wykorzystał Brenton Tarrant – wskazał rzecznik Mariusz Kamińskiego. Jak dodał, ABW począwszy od 2016 roku doprowadziła do wydalenia z Polski łącznie 14 osób. Ponadto, 26 nazwisk znajduje się dziś w wykazie osób, których obecność w Polsce jest niepożądana.