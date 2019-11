Żyrardów: W mieście pozostanie ul. gen. Fieldorfa-Nila

Samorządowcy opozycji doprowadzili do zmiany nazwy ulicy gen. Fieldorfa "Nila" w Żyrardowie. Radni PO przyjęli uchwałę zmieniającą nazwę ulicy generała Fieldorfa na ulicę "Jedności Robotniczej". Rada argumentowała swoją decyzję "wolą mieszkańców miasta Żyrardowa". "Ta jedność stanowiła i stanowi nasze dziedzictwo kulturowe. Jest w głębokiej niezaprzeczalnej robotniczej tradycji naszego miasta, której mit nie powinien kwestionować a wyłącznie ją szanować" – czytamy w oświadczeniu radnych.

Sprawa wywołała falę krytyki. Interwencję podjęli politycy PiS. Poseł Maciej Małecki spotkał się z prezydentem Żyrardowa Lucjanem Chrzanowskim, przewodniczącym Rady Miasta Żyrardowa Ryszardem Mirgosem oraz dyrektorem Muzeum Żołnierzy Wyklętych Jackiem Pawłowiczem. Jak poinformował Małecki, wypracowane zostało porozumienie, na mocy którego nazwa ulicy generała Fieldorfa-Nila się nie zmieni.

Prezydent miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o analizę i weryfikację zasadności decyzji o zmianie nazwy ulicy na Jedności Robotniczej. Również radni PiS z Żyrardowa złożyli wniosek do Wojewody Mazowieckiego o zbadanie zgodności z prawem uchwały Rady Miasta. Tabliczki z nazwą ulicy nie zostały jeszcze zmienione. Uchwała czeka na decyzję nadzorczą wojewody. Jeśli wojewoda utrzyma w mocy uchwałę, to Rada Miasta podejmie kolejną uchwałę o przywróceniu nazwy gen. Fieldorfa-Nila.