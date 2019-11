Semka: Marsz do wolności rozpoczął się w Stoczni Gdańskiej

31 sierpnia szef "Solidarności" Piotr Duda oraz wiceminister kultury Jarosław Sellin podpisali umowę powołującą Instytut Dziedzictwa Solidarności. W poniedziałek wręczono 19 osobom nominacje do Rady Instytutu (łącznie Rada składa się z 21 członków).

– Instytut Dziedzictwa Solidarności to instytucja absolutnie niezbędna – podkreślał wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. W skład Rady Instytutu zastali powołani m.in. członkowie redakcji "Do Rzeczy" – dyrektor Wojskowego Biura Historycznego dr hab. Sławomir Cenckiewicz oraz redaktor Piotr Semka.

– Rada ma przed sobą przede wszystkim do przygotowania obchody bardzo ważnej rocznicy, Sierpnia'80. Dyskutowaliśmy na temat tego, co powinno być głównym motywem obchodów. Pani prof. Barbara Fedyszak-Radziejowska bardzo trafnie wskazała, że w czasie zjazdu "S" w 1981 roku to były pierwsze wolne wybory i pani prof. rzuciła hasło, aby to przypomnieć (...) Pojawił się projekt rozmaitych imprez, o których nie mogę mówić, bo konkurencja czuwa. Rozmawialiśmy o haśle głównym obchodów, które powinno być przypomnieniem tego, że marsz do wolności, który większość ludzi w Europie uzasadnia obaleniem muru berlińskiego, zaczął się w Stoczni Gdańskiej. I to 10 lat wcześniej – powiedział red. Piotr Semka na antenie Polskiego Radia 24 w rozmowie z red. Antonim Trzmielem, redaktorem naczelnym portalu DoRzeczy.pl, dziennikarzem TVP.

– Proponowałem, żeby wszyscy żyjący członkowie Komisji Krajowej "Solidarności", szczególnie ci, którzy trafili na emigrację z paszportem w jedną stronę, żeby ich zaprosić. To są świadkowie historii i mają prawo świętować razem z nami – dodał publicysta.

Oprócz Piotra Semki oraz Sławomira Cenckiewicza w Radzie zasiądą m.in. były senator Piotr Łukasz Andrzejewski, prof. Barbara Fedyszak-Radziejowska, Andrzej Gelberg, Michał Karnowski, proboszcz parafii św. Brygidy w Gdańsku ks. Ludwik Kowalski, a także sygnatariusze Porozumień Sierpniowych - Andrzej Gwiazda i Andrzej Kołodziej oraz bratanica błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki Barbara Popiełuszko–Matyszczyk.

