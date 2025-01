Wiadomo, kto obejmie tekę po Wieczorku. Nowy minister także z Lewicy

Informacje przekazała nieoficjalnie Polsat News. Według informacji uzyskanych przez reporterkę stacji na spotkaniu z Włodzimierzem Czarzastym ustalono również, że Karolina Zioło-Pużuk obejmie funkcję wiceministra nauki, zastępując na tym stanowisku Macieja Gdulę.

Marcin Kulasek ministrem nauki

Kulasek jest obecnie sekretarzem stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Polityk jest sekretarzem generalnym Lewicy i posłem X kadencji Sejmu. W poprzedniej kadencji zasiadał w komisjach edukacji i rolnictwa.

Kulasek jest doktorem nauk rolniczych. Dyplom zdobył na Wydziale Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończył też studia podyplomowe z zakresu zarządzania funduszami unijnymi oraz z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na Akademii Morskiej w Gdyni.

Do czynnej polityki wszedł w 2007 roku, w ramach Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W 2010 bez efektu startował w wyborach na prezydenta Olsztyna. W 2014 uzyskał mandat radnego sejmiku warmińsko-mazurskiego. W 2018 bez powodzenia starał się o reelekcję.

Dymisja Dariusza Wieczorka

Konieczność powołania nowego ministra nauki to konsekwencja rezygnacji Dariusza Wieczorka, którą ten ogłosił 19 grudnia. Polityk Lewicy stracił stanowisko po szeregu publikacji medialnych. Jak mówił na konferencji prasowej w czwartek, w ostatnich tygodniach mieliśmy do czynienia z hejtem wobec niego i wobec resortu, którym kieruje. Zapowiedział, że mimo dymisji, zamierza walczyć o swoje dobre imię. W obronie Wieczorka murem stanęli politycy Lewicy. Takiego zrozumienia nie otrzymał on jednak ze strony szefa rządu.

– Z satysfakcją przyjąłem decyzję ministra Wieczorka. Nie jest moją rolą rozstrzyganie, które z publikacji są prawdziwe, ale nie miałem wątpliwości, że za dużo tych nieszczególnych przypadków – powiedział wówczas Donald Tusk.

Czytaj też:

Lewica kontra Konfederacja. "Niech pan się nie odzywa", "jakieś brednie"Czytaj też:

Biejat: Powinniśmy rozmawiać o ograniczeniu dostępu do X w Europie