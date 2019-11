Jak PO wybierze kandydata na prezydenta? Wszystko jasne

Zarząd krajowy podjął uchwałę dotyczącą określenia trybu nominacji kandydata PO na prezydenta. – Ta nominacja ma zostać dokonana przez konwencję krajową, która odbędzie się 14 grudnia i kandydat zostanie wskazany w trybie wyboru członków konwencji krajowej. To około 1000 delegatów reprezentujących wszystkich członków PO. Jeśli chodzi o termin kandydatów do nominacji, kandydaci mogą zostać zgłoszeni do 19 listopada – wyjaśnił rzecznik PO Jan Grabiec.

Grabiec poinformował także, że zarząd krajowy rekomendował powołanie na szefa klubu PO-KO Borysa Budkę. Zarząd rekomendował też, by wicemarszałkiem Sejmu z ramienia PO-KO była Małgorzata Kidawa-Błońska.

– Uzyskanie nominacji – tak bym to nazwał. Dojście jest takie, jakie oczekiwałem, że demokracja wewnętrzna, Konwencja Krajowa, prezentacje kandydatów, a na końcu decyzja konwencji 14 grudnia. To jest to, o co chodziło. Do 19 listopada zostawiamy termin na zgłoszenie nazwisk. Liczę, że to będą dobre, prawdziwe nazwiska, kandydaci, którzy podejmą ten wyścig wyborczy, dostaną potwierdzenie także Koalicji Obywatelskiej, koalicjantów, a później będą skutecznie walczyć w wyborach prezydenckich – powiedział Schetyna.

