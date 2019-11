Gowin będzie renegocjował umowę z PiS

Jarosław Gowin ma w trakcie negocjacji wskazać PiS "priorytety programowe uwzględniające tożsamość każdej z trzech partii". Przed expose premiera (planowanym na 18 lub 19 listopada) ma także zostać wypracowany kalendarz negocjacji. Takie decyzje zapadły podczas posiedzenia zarządu partii Porozumienie, której gowin jest szefem.

Zarząd zobowiązał swoich posłów i senatorów do "bezwzględnego głosowania na rzecz utrzymania górnego limitu składek emerytalnych i rentowych do wysokości 30-krotności średniej pensji, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa". Koalicyjne Porozumienie stawia jasne warunki: działacze chcą, aby nowa umowa dawała im więcej stanowisk. Chodzi o funkcje wiceministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu, wojewodów i wicewojewodów są przez nas wyraźnie określone. Porozumienie wprowadziło do parlamentu 18 posłów i dwóch senatorów.

Porozumienie utrzymało funkcję wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla Jarosława Gowina. Jako sukces można odczytywać zwiększenie kompetencji minister Jadwigi Emilewicz. Zgodnie z zapowiedzią Mateusza Morawieckiego, dotychczasowa minister przedsiębiorczości i technologii ma zyskać nadzór nad połączonymi resortami rozwoju oraz przedsiębiorczości i technologii. W ramach nowych obowiązków, Emilewicz będzie także nadzorować budownictwo, turystykę oraz kwestie związane z odnawialnymi źródłami energii.