Poseł PO pił alkohol w przerwie w obradach Sejmu. Witek stanowczo o konsekwencjach

Jak donosił "Fakt", w przerwie między głosowaniami podczas wtorkowych obrad Sejmu, poseł Koalicji Obywatelskiej Sławomir Neumann wybrał się na obiad do pobliskiej restauracji, gdzie raczył się belgijskim piwem. "Po tym, jak gdyby nigdy nic wrócił do budynku Sejmu. Sam poseł w wypiciu piwa w przerwie w pracy nie widzi nic złego. Jak zapewnia, piwo było małe, jedynie do posiłku" – opisywał dziennik. – Mam 18 lat i mogę wypić piwo do obiadu. Jestem świadomy tego co robię – tłumaczył "Faktowi" Sławomir Neumann.

Sprawę skomentowała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. – Fatalne zachowanie – oceniła w rozmowie z dziennikarzami polityk PiS. – Tego być nie powinno, kiedy trwa posiedzenie Sejmu. Posłowie, nawet jeśli jest przerwa w głosowaniach, cały czas są w pracy – podkreśliła Witek. Pytana o ewentualne konsekwencje wobec posłów pijących alkohol w przerwie sejmowej, marszałek stwierdziła, że są narzędzia, by takich polityków zdyscyplinować, ale musi być "twardy dowód". – Takie sytuacje nie powinny się zdarzać – podsumowała Witek.

Według portalu Wirtualna Polska, politycy PiS mają zakaz picia alkoholu w dni posiedzeń Sejmu i chodzenia do restauracji w Warszawie. Posłów pilnuje ich partyjny kolega Waldemar Andzel, nazywany "Berią". Serwis przytacza swoje informacje o tym, że parlamentarzyści PiS w 2013 roku musieli podpisać deklaracje, że nie będą pić alkoholu w dni posiedzeń Sejmu i dzień przed ich rozpoczęciem. Było to pokłosie ujawnionego wtedy przez media filmu z wyjazdowego klubu PiS, na którym widać posłów niewybrednie żartujących i będących pod wpływem alkoholu.