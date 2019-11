Macierewicz zaskoczony decyzją posłów PiS. "To trzeba wyjaśnić"

W miajającym tygodniu Magdalena Biejat z partii Razem została wybrana szefową sejmowej komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Jej kontrkandydatem był Grzegorz Braun z Konfederacji. Przeciwko tej kandydaturze opowiedziało się zaledwie dwóch posłów Prawa i Sprawiedliwości. Poparcie tej kandydatury przez parlamentarzystów partii rządzącej spotkało się z falą krytyki, bo to właśnie w tej komisji jest - zamrożony przez PiS - obywatelski projekt "Zatrzymaj Aborcję".

Co nowo wybrana szefowa komisji Polityki Społecznej i Rodziny myśli o ochronie życia dzieci nienarodzonych? – O ile mi wiadomo, płody nie są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ nie dostają ani PESEL-u, ani dowodu osobistego, natomiast my się zgadzamy na lewicy, że powinno być dopuszczone przerywanie ciąży do 12 tygodnia bez żadnych warunków – mówiła w październiku Magdalena Biejat.

Do sprawy tej odniósł się na antenie Polskiego Radia 24 Marszałek Senior Antoni Macierewicz, który w swoim inauguracyjnym przemówieniu sam mówił o koniecznościo ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

– Nie wiem, jak do tego wyboru doszło. Nie znam szczegółów, ale mam nadzieje, że je poznam. Też jestem zdziwiony. Na pewno trzeba to wyjaśnić – oświadczył były szef MON. – Sprawa ochrony życia i rodziny jest fundamentem naszego programu – dodał.