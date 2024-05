"Precz z Zielonym Ładem". Duda: Protest rolników jest apolityczny

Demonstracja odbywa się pod hasłem "Precz z Zielonym Ładem". Protestujący gromadzą się na Placu Zamkowym, skąd wyruszą najpierw przed przedstawicielstwo PE w Warszawie. – Dzisiaj ten protest wchodzi na inny etap. Do tej pory wspieraliśmy rolników na ich protestach. Dzisiaj jesteśmy wspólnie, nie tylko rolnicy, ale cała "Solidarność" My jesteśmy przygotowani. Chcemy zebrać miliony podpisów pod referendum obywatelskim w sprawie Zielonego Ładu i rzucić je pod nogi marszałkowi Hołowni. Mamy nadzieję, że rząd pod tym się ugnie i to referendum się odbędzie – powiedział przed rozpoczęciem protestu przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda.

Związkowiec podkreślił, że marsz jest apolityczny, a "na scenie nie będzie polityków". – Cała klasa polityczna nas zawiodła, stąd my – obywatele – musimy wychodzić na ulicę – powiedział.

Choć ma nie być wystąpień polityków ze sceny, to wezmą oni udział w przemarszu.

Poważne utrudnienia w ruchu

Do Warszawy skierowano nadzwyczajne środki policyjne. Władze stolicy apelują do mieszkańców, aby unikali centrum miasta i wybierali komunikację miejską. "Dziś ulicami Warszawy przejdzie protest rolników. Przez kilka godzin ruch w centrum miasta będzie utrudniony. Zachęcam do korzystania z komunikacji miejskiej. I liczę na spokojny, pokojowy przebieg manifestacji" – napisał na portalu x prezydent Rafał Trzaskowski.

W komunikacie ZTM podano: "W piątek 10.05.2024 r. w godz. 12:00-22:00 planowane jest zgromadzenie publiczne na pl. Zamkowym a następnie przemarsz na trasie: Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Świętokrzyska – Marszałkowska – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – pl. Trzech Krzyży – Wiejska przed budynek przy ul. Wiejskiej 4/6/8. W przypadku braku możliwości przejazdu, autobusy i tramwaje zostaną skierowane na trasy objazdowe".

