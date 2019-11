Suski: Robienie prawyborów w partii, która nie ma przyszłości...

Politycy Platformy Obywatelskiej od kilku tygodni informowali o prawyborach, które miały wyłonić kandydata na prezydenta z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Na walkę w prawyborach zdecydowała się wicemarszałek Sejmu, posłanka PO Małgorzata Kidawa-Błońska oraz drugi kandydat, którego personaliów władze PO nie podały.

– Platforma dzisiaj przechodzi głęboki kryzys. Robienie prawyborów w partii, która w zasadzie nie ma przyszłości, nie ma większego sensu – komentował prawybory Marek Suski.

Polityk w rozmowie z dziennikarzem Rochem Kowalskim stwierdził: „Sądzę, że to jest gra Schetyny o utrzymanie przywództwa w partii”.

– On w tej chwili przegrywa praktycznie wszystko. Nawet nie wszedł do prezydium Komisji Spraw Zagranicznych. To schyłkowy okres Platformy. Tam jest wielki problem z przywództwem, brakiem pomysłów na bycie opozycją. Dzisiaj SLD zaczyna ich wypierać – dodał.