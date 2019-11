"Polska potrzebuje silnej prezydentury". Jaśkowiak potwierdza start w prawyborach w KO

"Polska potrzebuje silnej prezydentury, która zatrzyma łamanie praworządności, wydobędzie kraj z chaosu partyjniactwa i przywróci wszystkim obywatelom prawdziwe poczucie wspólnoty. Podjąłem się tego wyzwania. Dlatego zgłosiłem swoją kandydaturę w prawyborach Koalicji Obywatelskiej" – napisał na Twitterze Jacek Jaśkowiak.

Jak informowała wcześniej "GW", prezydenta Poznania do startu w prawyborach namawiał sam lider PO Grzegorz Schetyna. Pomysł, by to prezydent Poznania rzucił rękawicę Andrzejowi Dudzie, pojawia się w Platformie już przed rokiem. Jaśkowiak wygrywa wtedy w pierwszej turze wybory samorządowe w Poznaniu. Zachwyceni są tym najbliżsi współpracownicy Schetyny: Piotr Borys i Igor Ostachowicz – opisuje "Wyborcza".

Politycy Platformy Obywatelskiej od kilku tygodni informowali o prawyborach, które miały wyłonić kandydata na prezydenta z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Kandydaci mogli zostać zgłoszeni do 19 listopada i jeszcze dzisiaj rano media podawały, że w prawyborach udział weźmie... tylko poseł PO Małgorzata Kidawa-Błońska. W rozmowie z Polsat News lider PO Grzegorz Schetyna poinformował jednak, że do partii wpłynęła też druga kandydatura. Schetyna nie podał jednak nazwiska kandydata. Teraz wiadomo, że chodziło właśnie o Jaśkowiaka.