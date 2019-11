"Biały koń jechał z Brukseli do Warszawy, ale zawrócił"

Polityk komentował w studiu TVP Info rezygnację Donalda Tuska z walki w wyborach prezydenckich. – Biały koń jechał, jechał, jechał z Brukseli do Warszawy, ale zawrócił. Cieszę się z tego, bo powrót Donalda Tuska to był taki mit, że oto Tusk wróci i pokona PiS – tłumaczył Gdula.

– Jeżeli ktoś ma pokonać PiS, to ktoś, kto zaproponuje coś zupełnie nowego, ja jestem przekonany że to jest czyli Lewica. Wystąpienie Zandberga (podczas exposé premier Morawieckiego – red.), było bardzo dobre, to pokazuje jego format – podkreślił poseł.

Gdula stwierdził także, że Lewica nie chce konkurować z innymi partiami opozycyjnymi, ale przekonywać do siebie wyborców wszystkich partii. – Zwracamy się też do wyborców PiS, którzy muszą przejrzeć na oczy jak działa, a raczej jak nie działa system ochrony zdrowia, edukacji – dodał poseł.