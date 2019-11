Ostre słowa Brauna o posłach PiS: Zawsze będą małymi oszustami i krętaczami

Wczorajsze głosowanie w Sejmie wzbudziło falę kontrowersji. Głosami posłów PiS wybrano Stanisława Piotrowicza i Krystynę Pawłowicz na sędziów TK i ustalono finansowanie tegorocznej 13. emerytury oraz zasiłków pogrzebowych z Funduszu Solidarnościowego, który miał być źródłem pomocy dla osób niepełnosprawnych. Najwięcej emocji wywołało jednak głosowanie ws. nowych członków KRS. Wybrano ich dopiero w drugim podejściu, bo pierwsze głosowanie zostało anulowane. Marszałek Elżbieta Witek zdecydowała o anulowaniu głosowania, motywując to prośbą posłów PO.

Wątpliwości polityków opozycji wzbudziła jednak rozmowa zarejestrowana przez sejmowe mikrofony. Chodzi o wymianę zdań pomiędzy Witek a posłanką PiS, która powiedziała do marszałek Sejmu: "Trzeba anulować, bo my przegramy". Ostatecznie przeprowadzono powtórne głosowanie. Opozycja uznała to za oszustwo.

Do całej sprawy odniósł się w Radio Plus Grzegorz Braun. Polityk Konfederacji stwierdził, że cała sytuacja była "żenująca". – Uczucie zażenowania musi ogarnąć każdego dorosłego, aspirującego do powagi należnej Wysokiej Izbie człowieka. To było żenujące. Obóz władzy, który ma pełnię władzy, owszem, z pewnym dość wąskim marginesem, ale robi co chce, nie jest w stanie organicznie się przymusić do tego, żeby przestrzegać nawet własnych zasad. Nie są w stanie tego zrobić – wskazał Braun. – Mają siłę, ale jednocześnie zawsze będą małymi oszustami, małymi krętaczami. I to jest smutne – dodał ostro poseł.