KO składa zawiadomienie do prokuratury. Chodzi o anulowane głosowanie

Marszałek Elżbieta Witek anulowała głosowanie w Sejmie po tym, jak jedna z posłanek PiS podeszła do niej i powiedziała: "Trzeba anulować, bo my przegramy". To wydarzenie było szeroko komentowane, a opozycja nie szczędziła rządzącym krytyki.

Tej sprawie poświęcona była dzisiejsza konferencja prasowa polityków PO. Jan Grabiec podkreślił, że kwestia słynnego głosowania do tej pory nie została wyjaśniona przez marszałek Witek ani Kancelarię Sejmu.

– W związku z tym jesteśmy zobligowani do tego, żeby podjąć kolejne kroki, który zmierzają do wyjaśnienia wszelkich niejasności. Wygląda na to, po analizie materiałów, które sama Kancelaria Sejmu udostępniła w formie wideo, i na podstawie relacji mediów, że doszło do złamania Regulaminu Sejmu – mówił na konferencji prasowej w Sejmie rzecznik PO.

Grabiec dodał, że jego partia składa zawiadomienie do prokuratury i liczy, że przesłuchani zostaną polityce PiS. – Nie możemy pozwolić, żeby Sejm – miejsce, w którym stanowi się prawo – był miejscem, w którym łamane jest prawa i to przez osobę, która powinna stać na straży prawidłowego funkcjonowania Sejmu. Żądamy wyjaśnień ze strony Kancelarii Sejmu, na jakiej podstawie oparte są tezy wygłaszane post factum przez Kancelarię – podkreślił Grabiec.