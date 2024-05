"Tusk nie będzie protestował". Są pierwsze nazwiska nowych ministrów

Według informacji Wirtualnej Polski, Lewica oraz Polska 2050 wybrały już kandydatów na następców polityków startujących w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Krzysztofa Hetmana, ministra rozwoju i technologii ma zastąpić szef klubu parlamentarnego PSL-Trzeciej Drogi Krzysztof Paszyk. Zgodnie z zapisami umowy między PSL a Polską 2050 to ludowcy wskażą nowego ministra tego resortu. Z tego powodu szanse Paszyka na objęcie MRIT są wysokie.

Możliwe, że w Ministerstwie Rozwoju i Technologii będzie jeszcze jedno wolne miejsce do obsadzenia. Tutaj wybór będzie należał do Nowej Lewicy. Nowym wiceministrem resortu, odpowiedzialnym za mieszkalnictwo ma być Tomasz Lewandowski, prezes Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu, były wiceprezydent tego miasta. Zastąpi on Krzysztofa Kukuckiego.

Przypomnijmy, że premier Donald Tusk zapowiedział, że rekonstrukcja rządu będzie miała miejsce 10 maja.

Rekonstrukcja rządu

"Dziennik Gazeta Prawna" wskazuje, że "pewniak jest na razie jeden" – do MSWiA miałby iść Tomasz Siemoniak, koordynator ds. służb specjalnych. Nazwisko Siemoniaka na fotelu ministra spraw wewnętrznych i administracji potwierdziło kilkoro członków rządu. W latach 2007-2011 polityk był wiceszefem MSWiA. Teraz miałby łączyć obecne stanowisko koordynatora służb z funkcją szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji. Wcześniej media spekulowały, że gdyby to Siemoniak otrzymał tekę szefa MSWiA, to na jego miejscu w roli koordynatora służb specjalnych mogliby się pojawić jego dotychczasowy zastępca Radosław Kujawa, szef gabinetu politycznego premiera Paweł Graś lub były szef ABW Krzysztof Bondaryk.

Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", mniej wiadomo w kwestii obsady resortów kultury oraz aktywów państwowych. W kontekście nowego szefa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego najczęściej wymienia się nazwiska, takie jak: Paweł Kowal, Andrzej Wyrobiec i Małgorzata Kidawa-Błońska. Jeszcze większą zagadką ma być obsada stanowiska szefa MAP. Tu pojawiają się nazwiska szefa Kancelarii Sejmu Jana Grabca i wiceszefa resortu Roberta Kropiwnickiego.

