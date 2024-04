Minister potwierdza start w wyborach do PE. "Wszystkie ręce na pokład"

Potwierdziły się doniesienia medialne o starcie kolejnego ministra w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Krzysztof Hetman otworzy listę Trzeciej Drogi w Wielkopolsce.

– Chciałbym podziękować koleżankom i kolegom z Polski 2050 i PSL za obdarzenie mnie ogromnym zaufaniem, ale także tym, że powierzono mi niezwykle odpowiedzialne zadanie, jakim jest bycie liderem listy Trzeciej Drogi do Parlamentu Europejskiego właśnie w województwie wielkopolskim – mówił na poniedziałkowej konferencji prasowej w Poznaniu polityk ludowców. Hetman od grudnia pełni funkcję szefa resortu rozwoju i technologii w rządzie Donalda Tuska. Wcześniej był posłem do Parlamentu Europejskiego 8. i 9. kadencji.

Z rządu do Parlamentu Europejskiego

Krzysztof Hetman zapowiedział, że w czasie kampanii wyborczej odwiedzi wszystkie powiaty w Wielkopolsce. Jak zauważył, wybory do Parlamentu Europejskiego cechują się specyficzną ordynacją. – Kierownictwo PSL podjęło decyzję, że wszystkie ręce na pokład i na listach muszą znaleźć się najbardziej doświadczeni i posiadający największe kompetencje przedstawiciele PSL. Przedstawiono mi taką propozycję, abym to ja otwierał tę listę w województwie wielkopolskim. Potwierdziłem, że podejmę to wyzwanie – oświadczył.

W minioną środę Platforma Obywatelska zaprezentowała liderów list wyborczych do Parlamentu Europejskiego. Wśród nich znalazło się trzech członków rządu Donalda Tuska. Listę w Warszawie otworzy minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. "Jedynką" PO na Śląsku będzie minister aktywów państwowych Borys Budka. Z kolei listę partii w okręgu wyborczym nr 10, obejmującym województwa małopolskie i świętokrzyskie, otworzy Bartłomiej Sienkiewicz, który chwilę po ogłoszeniu decyzji w tej sprawie złożył rezygnację z pełnienia funkcji ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Według zapowiedzi Donalda Tuska, do rekonstrukcji rządu dojdzie 10 maja.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Polacy wybiorą 53 europosłów. Komitety wyborcze mają czas do 2 maja na zgłaszanie list kandydatów.

