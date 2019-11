Trzaskowski ograniczy finansowanie schroniska "Na Paluchu"? "To rozkłada ich na łopatki"

"Warszawska miłość do zwierząt w stolicy @trzaskowski_ w praktyce. Milion zł chcą zabrać schronisku "Na Paluchu". Wg dyrektora rozkłada to ich na łopatki. Budżetowe #draństwo" – napisał na Twitterze Oliwier Kubicki. Warszawski radny PiS załączył do swojego wpisu dokument, którzy otrzymali stołeczni samorządowcy.

Na zestawieniu widzimy, że w 2019 roku schronisko "Na Paluchu" otrzymało od miasta 9 876 000 zł. Projekt budżetu na rok 2020 przewiduje, że otrzyma znacząco mniej - 8 331 000 zł.

– Widać, że prezydent Trzaskowski szuka oszczędności. Czyżby ratuszowi brakowało pieniędzy na projekty ideologiczne? – pyta w rozmowie z wPolityce.pl Kubicki. Radny dodaje, że wszyscy byli zdziwieni tą informacją. Kubicki podejrzewa, że prezydentowi Warszawy trudno będzie uzyskać akceptację dla tego pomysłu, także wśród radnych z właśnego ugrupowania.