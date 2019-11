Senat zaprosi Banasia na posiedzenie komisji. "Chcemy go zapytać o kilka szczegółów"

– Jutro odbywa się posiedzenie komisji samorządu terytorialnego i administracji państwowej, która to komisja po starannym zasięgnięciu trzech opinii prawnych została wskazana jako właściwa. Z tego co wiem, Sejm również podjął jakieś ruchy w kwestii zaproszenia Mariana Banasia. My z racji tego, o czym już mówiłem, że podlegamy procesowi wyborczemu szefa NIK jako Senat, po prostu chcemy go zapytać o kilka szczegółów – poinformował dzisiaj marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

– Głównie o pewien brak wiedzy na etapie wyborów, bo mam wrażenie, że mogło to mieć wpływ na ostateczny wynik głosowań – dodał Grodzki.

O jakie kwestie będą pytać senatorowie? Jak zapowiedział marszałek Senatu chodzi m.in. o sprawę kontrowersyjnego hotelu na godziny w krakowskiej kamienicy Banasia i niejasności związanych z oświadczeniem majątkowym szefa NIK.

Polityk zapewnił jednocześnie, że senatorowie będą starać się „promować wysoką kulturę polityczną”. – Zatem dyskusja być może będzie ostra, ale z pewnością merytoryczna i jako wysokiego urzędnika państwowego będziemy Mariana Banasia, mam nadzieję, witać – podkreślił marszałek Senatu.

