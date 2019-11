Szczecin: Burzliwa sesja Rady Miasta. Poszło o Plac Adamowicza

Radni PiS proponowali, aby przyłączyć ten obszar do placu Żołnierza Polskiego lub al. Papieża Jana Pawła II. Rządząca w Szczecinie koalicja radnych KO i Bezpartyjnych podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta odrzuciła uchwałę o zmianie nazwy placu Adamowicza. Nie odbyła się także debata w tej sprawie.

Projekt uchwały dotyczącej usunięcia nazwy urzędowej „plac Adamowicza” oraz zastąpienia jej nazwami „Aleja Papieża Jana Pawła II” (większa część placu) i „Plac Żołnierza Polskiego” (część placu, na której stał Pomnik Wdzięczności) złożył radny PiS Dariusz Matecki, który wcześniej z pomocą przedstawicieli Ruchu Narodowego zebrał pod dokumentem kilkaset podpisów mieszkańców.

Podczas sesji Dariusz Matecki puścił nagranie ze słowami byłego już szefa klubu PO Sławomira Neumanna w czasie spotkania z działaczami partyjnymi. Neumann mówił o Adamowiczu: "twarde rzeczy, które mogą go wyprowadzić w kajdankach". W odpowiedz radny Przemysław Słowik z KO zaprezentował nagranie z finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku, kiedy to na scenie Adamowicz został śmiertelnie zaatakowany przez Stefana W. m.in. za to, że prezydent Gdańska był członkiem Platformy Obywatelskiej.

– Centralny plac w Szczecinie powinien nosić imię polskich bohaterów narodowych. Brak takiej nazwy to obrażanie bohaterów narodowych – argumentował inny radny PiS Marek Chabior.