Kuriozalny atak Lisa na dziennikarza sportowego. Powód? Wystąpił w TVP

Michał Pol był gościem TVP, gdzie komentował losowanie grup piłkarskich mistrzostw Europy. Jego występ wzburzył Tomasza Lisa i Pawła Wrońskiego, którzy byli zawiedzeni, że Pol wystąpił w Telewizji Publicznej.

Wroński stwierdził, że Pol "pomylił adres". Na ten wpis zareagował z kolei Tomasz Lis.

"Nie, absolutnie świadoma decyzja. Ale przecież on jest od sportu, on nie ogląda tego programu kłamców, on nie wie co się dzieje. Nic a nic. Wszystko na sprzedaż" – napisał red. nacz. "Newsweeka".

Dziennikarz "Wyborczej" dodał, że występ Pola "ruszył" go, na co Lis odpisał, że "będzie więcej takich »zdziwień«”.