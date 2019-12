TVP szykuje film o pedofilii wśród elit. "Wstrząsający. Będzie dym"

O produkcji filmu Jacek Kurski wspomniał w wywiadzie udzielonym tygodnikowi "Sieci". Jak z kolei dowiedział się portal Wirtualne Media autorem produkcji jest Sylwester Latkowski. Na chwilę obecną nie jest znana data premiery filmu.

"Gdy atakuje się społeczeństwo propagandą lewicową - pokazujemy, jak to wygląda od kulis w reportażu „Inwazja”. Gdy próbuje się zredukować problem pedofilii do księży, przypominamy film „Pedofile” Latkowskiego (...). I zamawiamy nowy pt. „Nic się nie stało”. Niedługo go pokażemy, wstrząsający. Będzie dym" – mówi Kurski w rozmowie z tygodnikiem.

"Znając @LatkowskiS to będzie mocny materiał. Pytanie tylko czy zostaną pokazani z twarzy, personalnie, z konkretnymi faktami czy też będzie to powtorzenie plotek, które w branży krążą od lat, ale na zasadzie plotek" – napisał na Twitterze Wojciech Wybranowski z "Do Rzeczy".