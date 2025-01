Groził Owsiakowi. 39-latek usłyszał zarzuty

13 stycznia na platformie X ukazał się wpis nawołujący do pozbawienia życia prezesa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka. Dwa dni później postępowanie w tej sprawie wszczęła prokuratura w Radomiu. Dochodzeniem zajęli się policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Funkcjonariuszom udało się ustalić autora wpisu. To 39-letni mieszkaniec Świdnicy (woj. dolnośląskie). Daniel D. został zatrzymany. Mundurowi przeszukali jego mieszkanie i zabezpieczyli m.in. telefon komórkowy – poinformował portal swidnica24.pl. Według śledczych, wpis 39-latka zawierał groźby karalne. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Prokurator zastosował wobec podejrzanego policyjny dozór oraz zakaz kontaktowania się i zbliżania się do Jerzego Owsiaka na odległość nie mniejszą niż 100 metrów, a także zakaz publicznego wypowiadania się, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych, na temat szefa WOŚP. Danielowi D. grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Cztery osoby z zarzutami

To kolejna w ostatnim czasie sprawa kierowania gróźb wobec Jerzego Owsiaka, która spotkała się z błyskawiczną reakcją służb.

W środę policja zatrzymała 66-letnią mieszkankę Torunia. Izabela M. miała kierować groźby karalne w stosunku do szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kobieta zamieściła w sieci wpis o następującej treści: "Giń człeku i to jak najszybciej dość okradania dość twojego dorabiania się z naiwności Polaków twoje wille za granicą, twoja willa w Polsce twoje dzieci uczą się za granicą i pensje twoje i twojej żony dość rozlicz się i zmień okulary bo takie noszą LGBT [pisownia oryginalna – red.]".

Wcześniej zarzuty związane z kierowaniem gróźb karalnych i wzywaniem do zabicia Owsiaka usłyszeli 38-letni mieszkaniec Odrzykonia (woj. podkarpackie) oraz 71-latek z Nowego Sącza.

33. finał WOŚP odbędzie się w niedzielę, 26 stycznia.

