Ponad 70 proc. Polaków zamierza wrzucić do puszki WOŚP

33. finał WOŚP odbędzie się 26 stycznia. Zapowiedziano, że zebrane tego dnia pieniądze zostaną przekazane na leczenie onkologiczne dzieci. Za zebrane środki mają zostać kupione urządzenia dla chirurgii onkologicznej, neurochirurgii, diagnostyki onkologicznej, patomorfologii i hospicjów. W ubiegłym roku WOŚP zebrała ponad 281 milionów złotych.

Z sondażu SW Research przeprowadzonego dla "Wprost" wynika, że 70,2 procent badanych zamierza wesprzeć w tym roku fundację Jerzego Owsiaka. 16 procent nie ma takiego zamiaru, a 13,8 procent respondentów jeszcze nie zdecydowało, jaką decyzję podejmie.

Owsiak apeluje do krytyków

We wpisie na Facebooku Owsiak opublikował apel do tych, który już teraz wiedzą, że nie dołożą się do zbiórki WOŚP. "Prośba do 16%. Według badań agencji SW Research opublikowanych we Wprost, 70,2% zamierza wesprzeć działania WOŚP. Chylę czoła i w imieniu całej społeczności, i Fundacji WOŚP. Bardzo dziękujemy. 13,8% jeszcze nie zdecydowało – Szanowni Państwo, będzie mnie i nam niezmiernie miło, kiedy z nami zagracie. 16% nie ma zamiaru grania z nami. Do tych 16%: Moi Drodzy, chciałbym jeszcze Was bardzo poprosić, abyście z nami zagrali. Dlaczego? Bo gramy dla wszystkich. Dla małych i dużych. I po 33 latach możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy z każdym z Was. Kiedy w Polsce rodzi się dziecko to każde, bez wyjątku każde, ma badany słuch. Ten program ma już ponad 20 lat, a na koniec 2024 roku, 30 grudnia, mieliśmy za sobą 7 645 367 badań. Tylu rodaków i nie tylko skorzystało z tego programu. Lubisz, nie lubisz, Fundacja WOŚP zadbała o Twój słuch, aby w razie czego jak najszybciej podjąć leczenie" – przekonuje.

"Także kiedy z jakiegoś powodu trafisz na szpitalny oddział ratunkowy, czy na oddział geriatryczny, a także po prostu do szpitala, nagle widzisz, że leżysz na łóżku, na którym jest serduszko Orkiestry. Samych łóżek szpitalnych kupiliśmy 16 836. Z naszej strony pragniemy, aby każde z tych urządzeń, a kupiliśmy ich ponad 74,500, kiedy zajdzie taka potrzeba, wszystkim jak najlepiej służyło. Także Wam, którzy jako 16% mówicie stanowcze „nie” dla Orkiestry. Nie musicie słuchać naszej muzyki, nie musicie lubić naszego Festiwalu, nie musicie słuchać tego, co mówię, nie musicie identyfikować się z naszymi kolorami i filozofią. Za to zdobądźcie się na zwykłe, racjonalne myślenie. Kiedy trwoga, to do… lekarza. I oby miał w zanadrzu jak najlepszą pomoc, a wtedy zobaczycie, ile na tej pomocy jest naszych serduszek. Zapraszamy Was do bycia z Orkiestrą, tam gdzie mieszkacie i zapraszam do budowania tego bardzo kolorowego radosnego dnia razem z tymi 70,2%, którzy na pewno będą grali z nami" – dodał Owsiak.

