Groźby pod adresem Owsiaka. Policja zatrzymała kolejną osobę, są zarzuty

W środę policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o kierowanie gróźb wobec prezesa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka. 71-latek z Nowego Sącza przyznał się i złożył obszerne wyjaśnienia, w których wyraził słowa ubolewania.

– Poinformował też, że motywował swoje zachowanie zapoznaniem się z jednym z reportaży w TV Republika – przekazał prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Groził Owsiakowi. Kolejna osoba w rękach policji

W poniedziałek Jerzy Owsiak opublikował w sieci kolejne groźby pod swoim adresem. Poinformował, że sprawa trafiła na policję. "Krócej być nie może. »Zabić Owsiaka, strzelać mu prosto w łeb«. To internetowy wpis z wczoraj. No, moi drodzy, rozkręca się nieźle, mówię wam. Hej, Telewizja Republika, czujecie co robicie? Zastanawiacie się? I kolejny wpis: »100 tysięcy za zabicie Owsiaka«. Robimy swoje i zgłosiliśmy to na policję" – napisał na Facebooku szef WOŚP.

Dochodzenie w tej sprawie wszczęła Komenda Miejska Policji w Krośnie pod nadzorem tamtejszej prokuratury rejonowej. Kom. Piotr Wojtunik, oficer prasowy podkarpackiej policji, poinformował we wtorek w rozmowie z TVN24, że funkcjonariusze już w poniedziałek zatrzymali mężczyznę, który za pośrednictwem Facebooka groził Jerzemu Owsiakowi pozbawieniem życia i nawoływał do jego zabicia.

38-letni mieszkaniec Odrzykonia w województwie podkarpackim usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych i nawoływania do zbrodni. Grozi mu za to do trzech lat pozbawienia wolności. – Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wytypowali sprawcę i poinformowali o tym funkcjonariuszy z Krosna. Zatrzymany 38-latek, mieszkaniec powiatu krośnieńskiego, usłyszał dwa zarzuty: kierowania gróźb karalnych i publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa – przekazał kom. Piotr Wojtunik.

We wtorek Sąd Rejonowy w Krośnie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 38-latka na miesiąc. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia.

