"Strzelać prosto w łeb". Owsiak opublikował kolejne groźby

Szef WOŚP opublikował wpis, w którym zacytował komentarze z groźbami po jego adresem, które pojawiły się w sieci. "Krócej być nie może. 'Zabić Owsiaka, strzelać mu prosto w łeb'. To internetowy wpis z wczoraj. No, moi Drodzy, rozkręca się nieźle, mówię Wam. Hej, Telewizja Republika, czujecie co robicie? Zastanawiacie się? I kolejny wpis: '100 tysięcy za zabicie Owsiaka'. Robimy swoje i zgłosiliśmy to na policję" – zapowiedział Owsiak, który uważa, że winę za wszystko ponosi formułowanie pod jego adresem krytyki w Telewizji Republika.

Przypomnijmy, że w środę policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o kierowanie gróźb wobec prezesa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka. 71-latek z Nowego Sącza przyznał się i złożył obszerne wyjaśnienia, w których wyraził słowa ubolewania. – Poinformował też, że motywował swoje zachowanie zapoznaniem się z jednym z reportaży w TV Republika – przekazał prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski postuluje cofnięcie koncesji Telewizji Republika. – Nie może być żadnej tolerancji dla hejtu. Konsekwencje powinny być mocne. Powinniśmy mówić o cofnięciu koncesji – powiedział polityk Lewicy w piątek w TVN24. – W mojej ocenie została spełniona przesłanka [cofnięcia koncesji – red.]. Osoba, która wygłaszała groźby w kierunku Jurka Owsiaka powiedziała, że była zainspirowana tym, co usłyszała w TV Republika, była zainspirowana szczuciem – dodał.

Skargi na Telewizję Republika. KRRiT reaguje

W ostatnich dniach do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji napływają skargi na TV Republika i wPolsce24. Pod koniec tygodnia do ich nadsyłania zaczął zachęcać aktywista Bart Staszewski. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji już poinformowała, co z nimi zrobi.

– Dotychczas wpłynęły 4 skargi. Jednak nie wskazują tytułów audycji ani daty i godziny ich emisji. Dlatego nie mogą być formalną podstawą do wszczęcia postępowania wyjaśniającego z udziałem nadawcy, gdyż nie zawierają podstawowych, wymaganych w postępowaniu skargowym danych, tj. nie wskazują tytułów audycji ani daty i godziny ich emisji – poinformowała Wirtualnemedia.pl w zeszłym tygodniu rzecznik prasowa KRRiT Teresa Brykczyńska. – Przedstawione w skargach zarzuty są ogólne, jak np. Telewizja Republika sieje nienawiść, szczuje, manipuluje, kłamie – dodała.

Z kolei w piątek przewodniczący Krajowej Rady Maciej Świrski poinformował w TV Republika, że regulator otrzymał do tej pory ponad 300 skarg na telewizję w kontekście WOŚP. – W tej sytuacji mam obowiązek rozpoczęcia postępowania wyjaśniającego – dodał.

Czytaj też:

Znany reżyser chętnie wróci do TV Republika. Odmawia bojkotu