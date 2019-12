Optymizm Kaza

– Chcę jak najszybszego procesu, by poddać się karze za to, że nie zarabiam. Wytrzymałem trzy lata małżeństwa, to wytrzymam więzienie – powiedział wtedy.

Teraz opowiada „Faktowi”, że od czasu, gdy poznał Isabel, ciągle ją utrzymuje. I dlatego chciałby już od niej uciec. – Odkąd ją poznałem, zawsze płacę. Przez połowę jej dorosłego życia ona nie pracuje i żyje z pieniędzy przeze mnie zarobionych. Doskonale wie, że jak mam, to się z nią dzielę, ale ona chce mnie publicznie „zgładzić”, więc prawie od pięciu lat opowiada o mnie kłamstwa – mówi „Faktowi” Marcinkiewicz. – Ona od siedmiu lat nic o mnie nie wie, bo uciekłem od niej. I ucieknę na dobre – zapowiada.

Z tym „na dobre” to Kaz jest dużym optymistą. Wielkim.