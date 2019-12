PKN Orlen chce przejąć spółkę Energa

"Spółka informuje, że w dniu 5 grudnia 2019 roku ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku. (...) Spółka jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu" – brzmi komunikat giełdowy Orlenu. Wezwanie zawiera cztery warunki - pierwszym jest uzyskanie zgody Komisji Europejskiej. Pozostałe dotyczą zgody samej Energi na przejęcie przez Orlen oraz tego, by na wezwanie odpowiedzieli posiadacze akcji odpowiadających za co najmniej 66 proc. głosów.

– Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami konsekwentnie realizujemy priorytetowy cel, jakim jest budowa silnego koncernu zdolnego do konkurowania na międzynarodowym rynku i odpornego na zmienne czynniki makroekonomiczne. Dywersyfikacja źródeł przychodów, wpisuje się zarówno w naszą strategię, jak i światowe trendy. Ważnym elementem strategii Grupy Orlen są inwestycje rozwojowe we wszystkich obszarach naszej działalności oraz akwizycje podmiotów, dzięki którym możemy uzyskać maksymalny efekt synergii. W te działania wpisuje się zarówno przejęcie kapitałowe Lotosu, jak i decyzja dotycząca wezwania na akcje Energi – wyjaśnił prezes Orlenu, Daniel Obajtek.

Zakup Energi byłby dla Orlenu mocnym wejściem w energetykę. Koncern już teraz jest czwartym co do wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce. – Już dziś nasz segment energetyczny odpowiada za blisko 15 proc. zysku operacyjnego EBITDA. Po przejęciu Grupy Energa udział ten zwiększy się do prawie 30 proc. – stwierdził prezes PKN Orlen.