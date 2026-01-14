Niemcy podnoszą zasiłki. Polacy dostaną 259 euro na dziecko

Podwyższone świadczenie wypłacane jest automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych wniosków, o ile rodzina już wcześniej pobierała Kindergeld. Co ważne, dodatek ten nie jest uzależniony od dochodów, dlatego przysługuje zarówno osobom o niższych, jak i wyższych zarobkach.

Kindergeld także dla Polaków. Kto może dostać pieniądze?

Z zasiłku mogą korzystać również Polacy. Warunkiem jest legalna praca w Niemczech oraz odprowadzanie tam podatków. Świadczenie przysługuje także osobom, które mieszkają na stałe w Polsce, ale regularnie pracują w Niemczech. Prawo do Kindergeld mają obywatele Unii Europejskiej, którzy wykonują pracę w Niemczech przez co najmniej 183 dni w roku, a minimum 90 proc. ich dochodów jest opodatkowane właśnie tam. Oznacza to, że tysiące Polaków dojeżdżających do pracy lub pracujących sezonowo mogą ubiegać się o świadczenie na swoje dzieci.

Kindergeld przysługuje na dzieci do 18. roku życia, dzieci w wieku 18–21 lat, jeśli nie pracują i są zarejestrowane jako osoby poszukujące pracy oraz dzieci do 25. roku życia, jeśli kontynuują naukę, studia, praktyki lub szkolenie zawodowe.

Kindergeld a 800 plus

Nie można pobierać jednocześnie pełnej kwoty Kindergeld i polskiego świadczenia 800 plus na to samo dziecko. Obowiązujące w Unii Europejskiej przepisy wykluczają podwójne finansowanie. W praktyce oznacza to, że jeśli rodzina otrzymuje w Polsce 800 plus, niemiecki urząd wypłaci tzw. dodatek dyferencyjny, czyli różnicę między niemieckim Kindergeld a polskim świadczeniem. W 2026 roku ma to być około 300 zł miesięcznie na dziecko.

Kindergeld nie jest jedynym wsparciem dla rodzin w Niemczech. W określonych przypadkach można ubiegać się także o dodatkowy zasiłek Kinderzuschlag, przeznaczony dla rodzin o niższych dochodach. Jego wysokość może wynosić nawet około 297 euro miesięcznie, wypłacane obok Kindergeld po spełnieniu warunków. Rodziny mogą też korzystać z rozwiązań podatkowych, takich jak Kinderfreibetrag (ulga podatkowa na dziecko)..

O Kindergeld należy wystąpić w niemieckim urzędzie rodzinnym Familienkasse. Wniosek składany jest w formie papierowej. Do dokumentów trzeba dołączyć m.in. akt urodzenia dziecka, dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech oraz czaświadczenia dotyczące nauki dziecka, jeśli ukończyło 18 lat.

