Niemcy będą szukać oszczędności. Dzieci Polaków otrzymają niższe zasiłki

Wybory parlamentarne w Niemczech wygrała Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (CDU/CSU), zdobywając 28,6 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazła się prawicowa Alternatywa dla Niemiec (AfD) z poparciem 20,8 proc. Na Socjaldemokratyczną Partię Niemiec (SDP) zagłosowało 16,4 proc. wyborców – to dane po przeliczeniu głosów ze wszystkich 299 okręgów.

Prawdopodobny przyszły kanclerz Niemiec Friedrich Merz i niebawem ustępujący Olaf Scholz spotkali się we wtorek w Urzędzie Kanclerskim w Berlinie. Przedmiotem rozmowy była kwestia sformowania rządu koalicyjnego.

Niemcy będą ograniczać zasiłki

Jak donoszą media, nowy niemiecki rząd ma szukać oszczędności w budżecie. Jednym z pomysłów na ograniczenie wydatków są zmiany w przepisach dotyczących wypłaty zasiłku dla dzieci (Kindergeld).

Według przepisów obowiązujących w UE obywatele Unii mieszkający w Niemczech mogą otrzymać Kindergeld, nawet jeżeli ich dzieci żyją w Polsce. Kiedy pobierają w kraju świadczenia na dzieci, to o ich wysokość pomniejsza się niemieckie świadczenie. Teraz ma się to zmienić. CDU/CSU chce, aby wypłacany zasiłek został dostosowany do kosztów utrzymania w danym państwie. Jak wskazuje Eurostat, koszty życia w Polsce są niższe o jedną trzecią w porównaniu do średniej unijnej. W Niemczech z kolei są od niej o 8,5 proc. wyższe. Obcięcie wysokości zasiłku dla Polaków, którzy pracują w Niemczech, ale których dzieci mieszkają w Polsce mają przynieść spore oszczędności dla budżetu federalnego.

Z danych federalnego resortu finansów wynika, że wśród zagranicznych beneficjentów programu Kindergeld najwięcej jest polskich dzieci, niezależnie od ich miejsca zamieszkania. W kwietniu 2019 r. świadczenie pobierało 180 420 polskich dzieci. Dwa lata wcześniej było to niemal 124 000.

