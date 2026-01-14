MSZ wydało pilny komunikat. "Natychmiast opuścić"

W najnowszym komunikacie czytamy, że "Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o natychmiastowe opuszczenie Iranu oraz odradza wszelkie podróże do tego państwa".

"Sytuacja wewnętrzna w Iranie jest niestabilna. Odyseusz to podstawowy kanał kontaktu placówek dyplomatycznych z obywatelami w sytuacjach kryzysowych. Zarejestruj się w systemie odyseusz.msz.gov.pl – to realnie zwiększa bezpieczeństwo i ułatwia szybkie przekazanie ważnych informacji" – zaznaczyło polskie MSZ.

twitter

Kilka godzin wcześniej resort przestrzegał przed podróżami na cały Bliski Wschód i w region Zatoki Perskiej "w związku z niestabilną sytuacją bezpieczeństwa". "Przypominamy o obowiązujących podwyższonych ostrzeżeniach dla podróżujących. Zalecamy bieżące śledzenie komunikatów MSZ i kontakt z przewoźnikami w celu uzyskania najnowszych informacji o lotach i ewentualnych zmianach tras przelotów" – mogliśmy przeczytać.

twitter

USA zaatakują Iran? "W ciągu doby"

Agencja Reutera, powołujących się na europejskiego urzędnika, podała, że do interwencji militarnej USA w Iranie może dojść "w ciągu najbliższej doby".

Jak donoszą media, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania redukują liczbę personelu w bazie lotniczej Al-Udeid w Katarze, ponieważ prezydent USA Donald Trump rozważa podjęcie działań przeciwko Iranowi w związku z represjami wobec protestów antyrządowych.

W oświadczeniu rządu Kataru stwierdzono, że środki podejmowane przez Stany Zjednoczone są "odpowiedzią na obecne napięcia regionalne". Wskazano, że Katar nadal będzie "wdrażał wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa swoich obywateli i mieszkańców jako najwyższy priorytet, w tym działania związane z ochroną krytycznej infrastruktury i obiektów wojskowych".

Al-Udeid to największa amerykańska baza wojskowa na Bliskim Wschodzie, w której stacjonuje około 10 000 żołnierzy, a także około 100 Brytyjczyków. Nie wiadomo, ilu z nich opuści bazę. Rzecznik brytyjskiego MON odmówił komentarza w tej sprawie.

Czytaj też:

Trump o nowych cłach. "Ze skutkiem natychmiastowym"