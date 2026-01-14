"To sugeruje nieuchronny atak". USA wycofują część personelu z bazy w Katarze

Stany Zjednoczone i Wielka Brytania redukują liczbę personelu w bazie lotniczej Al-Udeid w Katarze, ponieważ prezydent USA Donald Trump rozważa podjęcie działań przeciwko Iranowi w związku z represjami wobec protestów antyrządowych – donosi stacja CBS, powołując się na źródła w administracji. Wskazano, że to "środek ostrożności". BBC potwierdza, że wycofana zostanie także część brytyjskiego personelu wojskowego.

W oświadczeniu rządu Kataru stwierdzono, że środki podejmowane przez Stany Zjednoczone są "odpowiedzią na obecne napięcia regionalne". Wskazano, że Katar nadal będzie "wdrażał wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa swoich obywateli i mieszkańców jako najwyższy priorytet, w tym działania związane z ochroną krytycznej infrastruktury i obiektów wojskowych".

Będzie wojna?

Prezydent Donald Trump zapowiedział wcześniej, że Stany Zjednoczone podejmą "bardzo zdecydowane działania" przeciwko Iranowi, jeśli władze zaczną dokonywać egzekucji protestujących. Iran zapowiedział odwet w przypadku ataku ze strony USA. Według organizacji broniących praw człowieka, w brutalnych represjach ze strony władz irańskich zginęło ponad 2400 demonstrantów antyrządowych.

Al-Udeid to największa amerykańska baza wojskowa na Bliskim Wschodzie, w której stacjonuje około 10 000 żołnierzy, a także około 100 brytyjskich. Nie wiadomo, ilu z nich opuści bazę. Rzecznik brytyjskiego Ministerstwa Obrony odmówił komentarza w sprawie doniesień o wycofaniu brytyjskiego personelu "ze względu na bezpieczeństwo operacyjne".

"Ewakuacja części personelu z baz na Bliskim Wschodzie, w tym w Katarze. To sugeruje nieuchronny atak na Iran" – komentuje w serwisie X ekspert ds. bliskowschodnich dr Wojciech Szewko.

Czytaj też:

USA zawieszają wydawanie wiz dla obywateli 75 krajówCzytaj też:

Teheran zawiesił bezpośrednią komunikację z Waszyngtonem