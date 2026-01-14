USA zawieszają wydawanie wiz dla obywateli 75 krajów

Wstrzymanie wydawania wiz rozpocznie się 21 stycznia i potrwa do czasu aż Departament Stanu oceni politykę wizową wobec tych krajów. Stacja nie opublikowała pełnej listy krajów objętych zakazem, ale wiadomo, że znajdują się na niej Somalia, Rosja, Afganistan, Brazylia, Iran, Irak, Egipt, Nigeria, Tajlandia i Jemen.

– Departament Stanu wykorzysta swoje wieloletnie uprawnienia do uznania potencjalnych imigrantów za nielegalnych, którzy staliby się obciążeniem dla Stanów Zjednoczonych i nadużyliby hojności narodu amerykańskiego. Imigracja z tych 75 krajów zostanie zawieszona, a Departament Stanu dokona przeglądu procedur imigracyjnych, aby uniemożliwić wjazd cudzoziemcom pobierającym świadczenia socjalne i rządowe – powiedział rzecznik Departamentu Stanu Tommy Pigott.

USA zaostrzają politykę migracyjną

Dziennikarze przypominają, że w listopadzie 2025 roku Departament Stanu wydał polecenie, aby amerykańskie placówki konsularne wdrożyły nowe zasady weryfikacji osób ubiegających się o wizę. Nakazano odmowę wydania wiz osobom, co do których zachodzi podejrzenie, że po przybyciu do Stanów Zjednoczonych będą korzystać ze świadczeń socjalnych.

Przypomnijmy, że po powrocie Trumpa do Białego Domu polityka migracyjna USA wyraźnie się zaostrzyła. W październiku ubiegłego roku pojawiła się informacja, że administracja Trumpa planuje zmniejszyć limit przyjmowania uchodźców w USA ze 125 000 w czasach Bidena do 7500 osób w roku fiskalnym 2026.

Choć Polacy nie są grupą, która odczuwa jej skutki najmocniej, to dane dowodzą, iż nowe zasady są dotkliwe również dla naszych rodaków.

Skalę zjawiska ujawnił komunikat resortu spraw zagranicznych. Okazuje się, że rośnie liczba Polaków deportowanych z USA. Jak podał wiceszef MSZ Teofil Bartoszewski w odpowiedzi na interpelację poseł Lewicy Marty Stożek, na dzień 6 listopada, 68 Polaków znalazło się w rękach urzędników Urzędu Celno-Imigracyjnego (ICE).

