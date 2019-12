Semka: To pokazuje rys psychicznej niedojrzałości Tuska

Donald Tusk zamieścił na swoim profilu na Twitterze zdjęcie z Donaldem Trumpem. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie kontrowersyjny żart byłego premiera, który wywołał prawdziwą burzę. Na szeroko komentowanym zdjęciu poza Tuskiem, widzimy Donalda Trumpa oraz Angelę Merkel. Były premier postanowił w osobliwy sposób zażartować sobie z nieporozumień między państwami Sojuszu - stojąc za Trumpem, Tusk "celuje" w jego plecy, układając dłoń w kształt pistoletu.

Do "żartu" byłego szefa Rady Europejskiej odniósł się na Twitterze publicysta tygodnika "Do Rzeczy" Piotr Semka. "Ciekawe zdjęcie pokazujące pewien rys psychicznej niedojrzałości Tuska. Zdawałoby się poważny polityk aspirujący do dalszej międz. kariery wykonuje niesmaczny gest o b. złowrogiej symbolice. I się nim chwali. Robi to aby przypodobać się tym, którzy Trumpa nie lubią? Z głupoty?" – pyta publicysta.

Piotr Semka podkreśla, że nie robi się "dowcipnych gestów" za plecami kogoś w takich sytuacjach. "A już na pewno nie wobec polityka innego państwa" – dodaje.