Terlikowski odpowiada Nowickiej: Proste, oczywiste i jasne

Polityk podkreśliła, że nie zgadza się, aby nazywać aborcję "zabijaniem dzieci". – Nie akceptuję tego języka. Kobieta nie ma praktycznie żadnego prawa do zadecydowania o własnym ciele. Do 12. tygodnia ciąży kobieta powinna mieć prawo do decyzji – mówiła polityk, podkreślając, że płód jej zdaniem nie jest człowiekiem.

Do tych słów odniósł się Terlikowski na Twitterze. "Płód to nazwa etapu rozwoju organizmu" – tłumaczy publicysta w swoim wpisie.

"Płód może być ludzki, koński, słoniowy. I to dopiero jest określenie gatunku. Płód w łonie kobiety jest człowiekiem na płodowym etapie rozwoju. Proste, oczywiste i jasne. Z perspektywy języka, embriologii i filozofii" – stwierdził dziennikarz.