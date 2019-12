Prezes PiS: Wysoko oceniam to, czego dokonał premier Morawiecki

– Wysoko oceniam to, czego dokonał premier Mateusz Morawiecki na szczycie Unii Europejskiej, wyłączając Polskę z zasady stosowania polityki neutralności klimatycznej do 2050 roku – wskazał Kaczyński w rozmowie z PAP. Zmiany klimatu były jednym z głównych zagadnień zakończonego dziś szczytu.

– To duży sukces, bo uniknęliśmy ogromnego niebezpieczeństwa – ocenił prezes PiS, komentując działalność szefa rządu.

W trakcie szczytu Rady Europejskiej w Brukseli, państwa członkowskie porozumiały się ws. wyznaczenia celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Polska jako jedyny kraj Unii nie będzie zobowiązana do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Jak tłumaczył Morawiecki, zgodnie z ustaleniami, cała UE popiera cel neutralności klimatycznej do 2050 – ale jednocześnie Polska może ten cel osiągnąć w dłuższym czasie. – Do konkluzji szczytu UE wpisana została zasada, że będziemy w swoim tempie dochodzić do neutralności klimatycznej – podkreślił premier.