Czyż o zawieszeniu Babiarza. W "19:30" odczytano oświadczenie

W piątek wieczorem w Paryżu odbyła się ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Wydarzenie obfitowało w kontrowersje, zwłaszcza poprzez odniesienia do ideologii LGBT oraz parodię Ostatniej Wieczerzy, co wywołało lawinę krytycznych komentarzy nie tylko w Polsce.

Jednym z punktów artystycznej części uroczystości była piosenka Johna Lennona "Imagine". – Świat bez nieba, narodów i religii. To jest wizja pokoju, który ma wszystkich ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety – powiedział Przemysław Babiarz, który komentował ceremonię otwarcia igrzysk na antenie TVP.

Przemysław Babiarz zawieszony przez TVP. Chodzi o słowa podczas otwarcia igrzysk

W sobotę Telewizja Polska zdecydowała o zawieszeniu Babiarza i odsunięciu go od komentowania olimpiady.

"Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie – to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie" – czytamy w komunikacie TVP.

"Informujemy, że po wczorajszych skandalicznych słowach Przemysława Babiarza, został on zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas Igrzysk Olimpijskich" – oświadczyły władze telewizji publicznej.

Czyż odczytał oświadczenie. Matecki: To nie jest dziennikarstwo

Treść komunikatu odczytał w sobotę wieczorem na antenie TVP1 Marek Czyż, prowadzący program "19:30", który po zmianach w telewizji publicznej zastąpił "Wiadomości".

Ostry komentarz w tej sprawie zamieścił w sieci Dariusz Matecki, poseł Suwerennej Polski. "Obrzydliwe dziadostwo. My do władzy wrócimy, chyba że nas pozabijają i zbodnaryzują prawo wyborcze – a jeśli do władzy wrócimy, to takich Czyżów na taczkach wywieziemy. To nie jest dziennikarstwo, najgorsze politructwo. Najbardziej paskudne politructwo" – napisał Matecki na platformie X.

Decyzja władz Telewizji Polskiej o zawieszeniu Babiarza spotkała się wcześniej z krytyką ze strony najważniejszych polityków PiS, w tym byłych premierów – Mateusza Morawieckiego i Beaty Szydło.

