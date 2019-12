Müller: Nie przejmujemy się słowami Macrona

– Jeśli Polska nie potwierdzi zobowiązania dla celu neutralności klimatycznej do 2050 roku, będzie poza europejskim mechanizmem finansowej solidarności – stwierdził podczas piątkowej konferencji prasowej w Brukseli prezydent Francji Emmanuel Macron. Macron wskazał, że choć szczyt przyjął cel neutralności klimatycznej do 2050 roku, to jednak jeden kraj uzyskał "tymczasowe wyłączenie". Zapowiedział, że ten "tymczasowy wyjątek" – mówiąc o Polsce – nie spowolni wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu i "nie utrudni nic Unii Europejskiej".

Rzecznik rządu ocenia, że słów przywódcy Francji nie należy się obawiać. – On to mówi często. Jemu jest łatwiej, ponieważ Francja w dużym stopniu opiera się na energii jądrowej. Merkel wypowiedziała się w bardziej stonowanym tonie – wskazał Müller na antenie Polsat News.

– Cała dyskusja dotyczyła tego, czy Polska powinna być zobowiązania do błyskawicznego wdrożenia neutralności klimatycznej. Premier Morawiecki wywalczył to, że Polska będzie dalej dyskutować czy te wymogi będą nas obowiązywały. Teraz nas nie obowiązują, czekamy na ofertę, która dotyczy funduszu transformacji energetycznej – powiedział Müller.

Dziennikarz pytał, czy słowa prezydenta Macrona o tym, że Polska zapłaci, nie są pewną "ofertą". – Tak, ale pytanie brzmi ile zapłacimy. Już teraz na stole jest lepsza oferta – odparł rzecznik rządu. I dodał: – Udało nam się dzisiaj powstrzymać sytuację gigantycznych podwyżek cen energii w Polsce. Nie da się w kilka czy kilkadziesiąt lat zmienić struktury energetycznej, nawet licząc na postęp technologiczny.