Polityka PiS doprowadzi do Polexitu? Sondaż na zlecenie TVN

Opozycja wprost zarzuca, że zmiany przygotowane przez PiS mogą prowadzić do wykluczenia Polski z Unii Europejskiej. Według polityków zaproponowana ustawa jest niezgodna nie tylko z konstytucją, ale także prawem Unii Europejskiej. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za podważanie legalności wyboru innych sędziów przez nową KRS. Mają za to grozić kary finansowe lub przeniesienie. W myśl przepisów sędziowie będą musieli informować do jakich partii należeli, w jakich stowarzyszeniach działają oraz pod jakim nickiem funkcjonują w portalach społecznościowych.

"Czy pana (i) zdaniem polityka PiS może doprowadzić do wyjścia Polski z Unii Europejskiej" – takie pytanie postawiono w sondażu przygotowanym przez Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24. 53 procent respondentów odpowiedziało, że "nie". 40 proc. badanych jest przeciwnego zdania. 7 proc. nie ma zdania na ten temat.