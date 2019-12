Babcie, które latają

Przed widzami w przedszkolach, szkołach czy domach kultury najczęściej pojawia się w czarnym spiczastym kapeluszu, w pelerynie i z miotłą z brzozowych witek. – Jestem babcia czarownica / nie spadłam tu z księżyca / w ciemnym lesie mieszkam bowiem / a dokładnie gdzie, nie powiem... – recytuje Babcia Basia, czyli Barbara Maciejewska. To wierszyk, którym wita się z publicznością. Należy do grupy Babcie w Locie z Dziadkiem, którą tworzą łódzcy seniorzy – babcie i jeden dziadek. Od 10 lat „latają do dzieci” – jak nazywają wyprawy na występy. Sami tworzą prezentowane najmłodszym teksty, stroje, scenografię, sami reżyserują spektakle.