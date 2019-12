Sejm zdecydował. Będzie podwyżka akcyzy

Podczas tego tygodniowego posiedzenia Senat odrzucił rządowy projekt ustawy wprowadzający podwyżkę akcyzy o 10 proc. od nowego roku. Jednak to nie oznacza zablokowania przepisów. Projekt wrócił do Sejmu. Wczoraj sejmowa komisja negatywnie zaopiniowała decyzję izby wyższej.

Jak obliczył resort finansów, 1 stycznia 2020 r. półlitrowa butelka wódki może podrożeć o ok. 1,4 zł, a paczka papierosów o ok. 1 zł. Wina o poj. 0,75 l mogą podrożeć o ok. 0,12 zł (z VAT-em ok. 0,15 zł), a napoje fermentowane, np. wina owocowe o poj. 0,75 l - o ok. 0,12 zł (z VAT-em ok. 0,15 zł). Natomiast tzw. wyroby pośrednie, np. wina porto o poj. 0,5 l, mogą zdrożeć o ok. 0,16 zł (z VAT-em ok. 0,20 zł).

W przypadku wyrobów tytoniowych, podwyżka akcyzy może podnieść cenę paczki papierosów (20 szt.) przeciętnie o ok. 1,02 zł, . Paczka tytoniu do palenia (50 g) będzie droższa o 1,69 zł. Cena cygar może wzrosnąć ok. 0,40 zł za sztukę, a kilograma suszu tytoniowego o ok. 22,93 zł.

Według wyliczeń rządu, w skali roku budżet państwa zyska na tych zmianach ok. 1,7 mld zł. Ostatnia podwyżka stawek akcyzy na alkohol etylowy i wyroby tytoniowe miała miejsce 1 stycznia 2014 r. i wynosiła odpowiednio 15 proc. i 5 proc.