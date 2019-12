Tarczyński zakpił z wyglądu dziennikarki TVN24. "To wygląda jak bufetowa w latach 80-tych"

Tarczyński udostępnił na swoim profilu na Facebooku zdjęcie Justyny Pochanke. Polityk postanowił podzielić się "refleksją" na temat makijażu dziennikarki. Zaznaczył jednocześnie, że "nigdy nie komentuje fizyczności i nie atakuje adPersonam" (pisownia oryginalna).

W poście poseł PiS zawarł "pytanie do kobiet". "O co chodzi z tym malowaniem skóry która udawać ma brwi. Przecież to wygląda (według mnie) jak bufetowa w latach 80tych, węglem pomalowana i podająca setkę + śledzia. Takie moje pytanie" – zastanawia się we wpisie Tarczyński. "Opamiętajcie się! To obrzydliwe!" – dodaje.