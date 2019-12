Grodzki: Sądownictwo wymaga reform, ale nie takich, jakie wdraża PiS

W swoim wystąpieniu marszałek odniósł się do ostatnich zmian w sądownictwie, jakie przeprowadza Prawa i Sprawiedliwość.

– Na następnym posiedzeniu zajmiemy się m.in. tzw. ustawami sądowymi, które wzbudzają tyle kontrowersji i protestów. Są one ważne dla sędziów, ale jeszcze ważniejsze dla każdego z nas, gdyż każdy chciałby być sądzony sprawiedliwie przez niezawisłego sędziego. Wiemy, że system sądownictwa wymaga reform, ale chyba nie takich, jakie są wdrażane przez ostatnie 4 lata. Dlatego zapewniam państwa, że nad ustawami sądowymi Senat będzie pracować najstaranniej jak to jest możliwe, dbając o nienaruszalność konstytucyjnej zasady współpracy, ale i wzajemnej niezależności władzy sądowniczej, wykonawczej i ustawodawczej, gdyż jest to fundament demokratycznego ustroju państwa –mówił Tomasz Grodzki.

"Naród podzielony jest łatwiejszym przeciwnikiem"

Polityk w dalszej części swojego wystąpienia podkreślił, że podziały w polskim społeczeństwie niczemu nie służą. – Przynoszą wiele szkód, a czasami potrafią ranić bardziej niż skalpel, zwłaszcza jeżeli są nieprawdziwe. Naród podzielony jest łatwiejszym przeciwnikiem dla tych, którzy Polsce rzeczywiście źle życzą. Warto przypomnieć, że okresy największej chwały przeżywaliśmy, gdy byliśmy zjednoczeni, począwszy od bitwy pod Grunwaldem po powstanie Solidarności – podkreślił Grodzki.

Marszałek apelował, aby "spierać się mądrze" i zwalczać idee, ale nie człowieka, który je głosi. – Bądźmy zatem – a przynajmniej starajmy się – być dla siebie dobrzy, a nie podli. Wierzę, że wszystkim nam zależy, aby nasza wspaniała ojczyzna także była wielka, wielka swoją historią, tradycją, obyczajami, różnorodnością, wzajemnym szacunkiem i poszanowaniem godności drugiego człowieka, ale i wielka naszymi nadziejami na dobrą przyszłość jako wspólny dom dla nas wszystkich. Życzę państwu Wesołych Świąt – podkreślił Grodzki.