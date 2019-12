Dziwne zapisy w oświadczeniu majątkowym posła. Polityk się tłumaczy

Według przekazanej przez posła Sterczewskiego informacji, zarobił w mijającym roku... 0 zł. Jedyne dane jakie wpisał w oświadczeniu to imię i nazwisko, data urodzenia i zawód – "wolny". W każdej innej rubryce wymagającej wpisania konkretnej informacji poseł KO wpisał: "nie dotyczy". ZOBACZ OŚWIADCZENIE

Pierwszy dzień w szkole

Oświadczenie majątkowe posła wzbudziło zainteresowanie mediów i polityków. Sam Sterczewski w rozmowie z serwisem natemat.pl przyznał, że wypełniając dokumenty popełnił błędy.

– Wypisywałem je w obecności pani z Kancelarii Sejmu przy okazji rejestrowania się w Sejmie. To było podczas pierwszych szalonych dni, gdy masa papierów była do wypełnienia i wyglądało to jak pierwszy dzień w szkole. W takich momentach łatwo o pomyłkę – tłumaczy poseł.

Polityk dodał, że pracowniczka Kancelarii Sejmu poinformowała go, że interesuje ją stan obecny, a obecnie nie jest on zatrudniony nigdzie poza Sejmem. – Nie pobieram żadnego wynagrodzenia poza sejmowym. Dlatego o potrzebie korekty w oświadczeniu dowiedziałem się od dziennikarzy, którym dziękuję za wskazówkę – dodał Sterczewski.

Poseł zapewnił także, że złożył już odpowiednie dokumenty i poprawia swoje oświadczenie majątkowe. – Przepraszam wszystkich za zamieszanie – podkreślił w rozmowie z serwisem.