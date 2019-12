Lis dziękuje lekarzom, którzy uratowali mu życie. Wzruszający wpis dziennikarza

Przypomnijmy, że 10 grudnia Tomasz Lis trafił do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. Na Mazury pojechał, by przeprowadzić wywiad z sędzią Pawłem Juszczyszynem, który zażądał od Kancelarii Sejmu ujawnienia list poparcia do KRS.

W momencie przyjęcia Lisa do szpitala lokalne media podawały, że jego stan zdrowia jest poważny. Kilka dni temu Lis wrócił do domu, ale jak sam informował, czeka go teraz „długa i żmudna rehabilitacja”.

Dzisiaj rano dziennikarz na Twitterze podziękował personelowi szpitala, do którego trafił.

"Szczególne serdeczne życzenia świąteczne składam lekarzom z oddziału neurologii Specjalistycznego szpitala wojewódzkiego w Olsztynie, którzy 13 dni temu uratowali mi życie i pracownikom tego oddziału, którzy następne, trudne dni, uczynili nie tylko znośnymi, ale i sympatycznymi" – napisał dziennikarz w mediach społecznościowych.