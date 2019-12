Skandaliczny wpis Rabieja. Zaatakował abp. Jędraszewskiego

"Z perspektywy dotkniętej ogniem #Australia, gdzie dziś jestem mogę powiedzieć jedno. Nie ma dziś gorszej zarazy w cywilizowanym świecie niż ci, którzy kwestionują konieczność dbania o naszą planetę i jej ochronę Jędraszewski, idź do diabła, tam jest twoje miejsce" – czytamy we wpisie Pawła Rabieja.

Wiceprezydent stolicy zaatakował metropolitę krakowskiego za jego wypowiedź dla TV Republika, w której uznał ekologizm za zjawisko "bardzo niebezpieczne".

– Bo to nie jest tylko postacią nastolatki (Grety Thunberg – red.), to coś co się narzuca, a ta aktywistka staje się wyrocznią dla wszystkich sił politycznych, społecznych. To jest sprzeczne z tym wszystkim co jest zapisane w Biblii począwszy od Księgi Rodzajów, gdzie jest wyraźnie mowa o cudzie stworzenia świata przez Boga – powiedział abp. Marek Jędraszewski.