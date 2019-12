Eryk Mistewicz z własnym programem w Polsat News

– Niebanalni goście, niezależni w swoich osądach, dysponujący wiedzą pozwalającą przeprowadzić nas przez coraz bardziej skomplikowaną rzeczywistość. Inspiracją był mój ulubiony program głównej telewizji francuskiej, w którym mądrzy ludzie rozmawiają o tym, co najważniejsze i czynią to w fascynujący sposób. Mam pomysł, jak zrobić to w sobotnim prime time, w czasie najlepszej oglądalności, w Polsce – zapowiada Eryk Mistewicz.

Program powstaje we współpracy z miesięcznikiem idei "Wszystko Co Najważniejsze". "Debata Tygodnia Wszystko Co Najważniejsze" w każdą sobotę od 20:30 do 21:50 na antenie Polsat News. Premiera 4 stycznia.

Eryk Mistewicz jest autorem książek, wydawcą pism opinii, prezesem Instytutu Nowych Mediów. Jest laureatem Polskiego Pulitzera, nagrody głównej SDP, przyznanej w połowie lat 90. za raczkujący wówczas w Polsce gatunek: dziennikarstwo śledcze.