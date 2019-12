Bytom: Nastolatek rzucił się z nożem na policjantów

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w sobotę przed południem. Jak relacjonuje policja w rozmowie z RMF FM, kiedy służby przyjechały na miejsce 19-latek trzymał w ręce nóż.

Funkcjonariusze wzywali nastolatka, aby ten odrzucił nóż, próbowali go też obezwładnić. W pewnym momencie 19-latek rzucił się na policjantów. Wtedy padły strzały.

19-latek został trafiony w nogę, policjanci go obezwładnili. Sprawca trafił do szpitala, ale po opatrzeniu ran przetransportowano go do aresztu, Na razie nie wiadomo czy mężczyzna był pod wpływem narkotyków, wykażą to badania.

Jak podaje RMF FM, w wyniku incydentu nikt nie został ranny.

Jutro 19-latek zostanie doprowadzany do prokuratury i prawdopodobnie usłyszy zarzuty.