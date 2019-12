Dwulatka połknęła tabletkę do zmywarki. Błyskawiczna akcja policji

Jak podaje "Fakt", dwuletnia dziewczynka połknęła tabletkę do zmywarki, kiedy matka spuściła ją na chwilę z oczu.

Kobieta natychmiast wsadziła dziecko do samochodu i ruszyła do szpitala. Po drodze minęła patrol policji, zatrzymała się i poprosiła funkcjonariuszy o pomoc w dotarciu do szpitala.

– Dziewczynka miała pianę w buzi, więc zagrożenie było ogromne. Mundurowi bez chwili zastanawiania się o sytuacji poinformowali dyżurnego stargardzkiej komendy, a następnie przy użyciu sygnałów błyskowych i dźwiękowych bezpiecznie przepilotowali kierującą do stargardzkiego szpitala, gdzie dziecku natychmiast udzielono pomocy – relacjonował w rozmowie z „Faktem” Krzysztof Wojsznarowicz, rzecznik prasowy stargardzkiej policji.

W szpitalu dziecku natychmiast udzielono pomocy i jak podaje policja, życie dziewczynki nie jest zagrożone.